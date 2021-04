Tennistoernooi Rosmalen gaat dit jaar niet door met dank aan de Fransen

Tennistoernooi Libema Open gaat begin juni weer niet door. De organisatie heeft na overleg met de internationale tennisbonden moeten besluiten tot afgelasting. Vorig jaar werd het grastoernooi in Rosmalen door corona ook niet gespeeld.

Onlangs werd bekend dat Roland Garros een week werd opgeschoven om in Parijs publiek te ontvangen. Daardoor kwam er een overlap tussen de laatste week in Parijs en het toernooi in Rosmalen. Opschuiven in Rosmalen was een theoretische optie, maar dan zou het Libema Open in het vaarwater komen van andere grastoernooien in de aanloop naar Wimbledon.