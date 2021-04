Man bewusteloos geslagen in Breda, twee jongeren (18 en 15) aangehouden

De politie heeft twee jongeren aangehouden die ervan worden verdacht een 30-jarige man uit Halsteren te hebben mishandeld in Breda. De jongens van 18 en 15 zijn meegenomen naar het bureau en hebben een nacht doorgebracht in de cel.

De politie kreeg donderdagavond rond half tien een melding over een mishandeling in de Bredase Karnemelkstraat. De melder vertelde dat er een man bewusteloos was geslagen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.