Oud-PSV’er De Wijs op zijn plek in Engeland: ‘Droom van de Premier League'

Jordy de Wijs (26) uit Vlijmen, veel voetballiefhebbers zullen hem een beetje uit het oog verloren hebben. De voormalig PSV’er speelt al zo’n drie jaar in The Championship in Engeland en doet het daar behoorlijk goed. “Ze houden in Engeland wel van mijn fysieke manier van verdedigen.”

Op de dag dat de verslaggever van Omroep Brabant De Wijs zou spreken, komt er iets tussen. Een gebroken neus, een dag eerder opgelopen tijdens een competitiewedstrijd tussen Queens Park Rangers (QPR) waar de robuuste verdediger speelt en Rotherham United. “Zo gaat het er in Engeland soms aan toe”, grapt De Wijs een dag later, nadat zijn neus tijdens een operatie weer is rechtgezet.

De verdediger uit Vlijmen speelt sinds januari in Londen bij Queens Park Rangers in The Championship, het tweede niveau in Engeland. “En dat niveau onderschatten mensen in Nederland wel eens”, zegt De Wijs.

Hij kwam in januari over van Hull City, de club die hem in de zomer van 2018 overnam van PSV. “Met Hull City waren we afgelopen seizoen gedegradeerd naar de League One, het derde niveau in Engeland. Uiteindelijk heb ik daar nog een half jaar gespeeld, maar ik wilde toch graag een stap hogerop maken. Soms moet je egoïstisch zijn en ik wilde graag weer een niveau omhoog. QPR was de juiste stap.”

De Wijs moest een paar weken hard werken om weer topfit te worden, maar is over het algemeen gezien basisspeler bij QPR. De Londense club huurt de verdediger voor een half jaar, maar heeft een optie om De Wijs na dit seizoen definitief over te nemen.

“Ik heb het zelf niet voor het zeggen, de club gaat daar over. Maar ik heb het hier heel goed naar mijn zin. QPR is een prachtige, traditionele club. Het niveau is goed, het tempo is hoog, dus ik hoop hier te kunnen blijven.”

In het seizoen 2015-2016 maakte De Wijs zijn debuut voor PSV, de club waar hij zijn gehele jeugd speelde. Hij behaalde zijn doel door PSV 1 te halen, maar een échte doorbraak zat er niet in. “Achteraf gezien had PSV misschien iets meer geduld moeten hebben met mij en me iets meer kansen en vertrouwen kunnen geven. Dan had het anders kunnen lopen, maar het is makkelijk praten achteraf. Ik ben vooral heel blij dat ik heel mijn jeugd bij PSV heb mogen spelen. PSV blijft mijn club.”

Maar De Wijs is inmiddels zo op zijn plek in Engeland, dat het niet meer zijn allergrootste droom is om nog terug te keren in Eindhoven. “Begrijp me niet verkeerd: als PSV ooit nog interesse zou tonen, is het heel lastig om daar ‘nee’ tegen te zeggen. Maar ik droom echt nog van de Premier League. Dat lijkt me geweldig. En omdat ik hier in Engeland zit, ben je daar toch al een stapje dichterbij voor mijn gevoel.”

Hij voelt zich thuis in Engeland, maar toch voelt Vlijmen voor hem als écht thuiskomen. “Je mist hier natuurlijk je vrienden en familie. Ik woon hier in Londen met mijn vriendin en twee kinderen, dus dat is wel heel fijn. Het leven in Engeland is niet heel anders dan in Nederland, de mensen zijn vriendelijk en behulpzaam. Maar nu kom ik niet zo veel buiten door de coronasituatie natuurlijk. Maar als ik thuis kom in Vlijmen, dan kom ik gewoon echt thuis. Dat is een gevoel en dat zal ook altijd zo blijven.”

