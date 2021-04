Nieky Holzken in de ring tegen legende John Wayne Parr: 'Eenmalige uitstap'

Wachten op privacy instellingen... Nieky Holzken (foto: ONE Championship). Volgende Vorige vergroot 1/2 Nieky Holzken staat tegenover legende John Wayne Parr

Nieky Holzken gaat eenmalig een uitstapje maken. Normaal richt de Helmonder zich altijd op kickboksen, maar komende woensdagnacht staat hij tegen John Wayne Parr in de ring en zal er worden gevochten volgens de Muay Thai-regels, de Thaise manier van kickboksen.

“Parr heeft een keer in een podcast gezegd dat hij mij als droomtegenstander zag”, zegt Holzken. “En sinds kort heeft hij zich bij ONE Championship gevoegd en heb ik hem uitgedaagd.”

De Australiër ging in op de uitnodiging van Holzken, maar wilde alleen tegen de zevenvoudig wereldkampioen vechten als het volgens de regels van Muay Thai zou gaan, de specialiteit van Parr zelf. “Dat vond ik prima, zolang het maar met kleine handschoenen zou zijn. Ik heb een harde stoot, dus dan hebben we allebei een voordeel.”

Ook dit keer had Holzken weer een wekenlange voorbereiding. Een voorbereiding waarin hij zich mentaal en fysiek moest klaarstomen voor het gevecht, maar waar -zeker in deze tijd- ook rekening moet worden gehouden met corona.

"Ik heb in het begin al corona gehad, dus ik ben niet zo bang om het een tweede keer te krijgen", zegt Holzken daarover. 'The Natural' geeft aan wel voorzichtig te zijn. "Ik let er wel degelijk op, doe geen gekke dingen en dingen die niet mogen. Maar ik laat mijn leven niet leiden door corona. Er moet ook brood op de plank komen en dus ben ik heel blij dat we als sporters gewoon door kunnen gaan."

Volgens Holzken is dit uitstapje naar het Muay Thai eenmalig. De Helmonder wil via dit gevecht een wereldtitelgevecht afdwingen met Regian Eersel. Dat zou de derde keer worden, aangezien Holzken de twee eerdere pogingen niet wist te winnen van zijn landgenoot.

Toch is een nieuw gevecht om de wereldtitel voor Holzken nog niet zeker. Zijn contract bij ONE Championship loopt na het komende gevecht af en Holzken heeft het eerste aanbod van de Aziatische vechtsportbond afgewezen. “Ik kan er nu niet te veel over kwijt. Ik word ook een dagje ouder en ik wil er meer uithalen dan hetgeen wat er nu ligt. We weten meer na 21 april, als het gevecht geweest is.”

Ondanks de complexe contractsituatie richt Holzken zich toch op het gevecht met Parr. En de intenties van de kickbokser zijn ook duidelijk: hij wil graag door bij ONE, maar wil er financieel op vooruit gaan. Want Holzken heeft zijn doel nog niet bereikt bij de Aziatische bond: de wereldtitel veroveren.

“Een rematch met Eersel speelt constant mee in mijn achterhoofd”, is Holzken eerlijk. “Uiteindelijk draait het daar om. Ik wil die wereldtitel bij ONE Championship veroveren, ik ga voor goud.”

