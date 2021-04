Voice Kids-sensatie Faela zong als eerste ooit haar eigen liedje

vergroot

Ze is er inmiddels weer een beetje van bijgekomen, maar de stortvloed aan positieve reacties na haar optreden bij The Voice Kids liet de 13-jarige Faela van Deyzen uit Heerle niet koud. Ze was dan ook de eerste kandidaat ooit die met een eigen liedje de blind audition in mocht. “Ik moest ze wel eerst overtuigen.”

Het avontuur begon eigenlijk al in 2018, toen Faela een filmpje instuurde naar het programma. “Het was meer als geintje en we hebben er daarna nooit meer wat van gehoord. We waren het eigenlijk zelfs al vergeten. Totdat we een paar maanden terug ineens bericht kregen dat ik door was naar de volgende ronde. Nou, dat had ik nooit meer verwacht.”

"Hartstikke leuke liedjes, maar ik heb zelf ook iets geschreven."

Na maar liefst zes voorrondes, werd ze geselecteerd voor het echte werk: de blind auditions. “De productie stelde een paar covers voor. Hartstikke leuke liedjes, hoor. Maar ik heb zelf ook iets geschreven, vertelde ik ze toen.”

Dat is niet gebruikelijk. Nog nooit mocht een deelnemer aan het programma de bühne op met een eigen liedje. “Ik moest echt even mijn best doen om ze te overtuigen, maar uiteindelijk waren ze gelukkig enthousiast.” Toch maakte het zingen van haar eigen nummer het niet per se makkelijker. “Het legt wel wat extra druk op je.”

"Tijdens het zingen had ik niet eens door dat ze draaiden."

Dat heeft blijkbaar geen invloed gehad op het resultaat. Alle vier de coaches (Ali B, Ilse DeLange, Sanne Hans en Snelle) draaiden voor Faela en op social media wordt ze inmiddels tot topfavoriet gebombardeerd. “Tijdens het zingen had ik eerst niet eens door dat ze draaiden. Pas toen ik na een paar zinnen omhoog keek, zag ik het. Vooraf wist ik zeker dat ik het liefst bij Ilse wilde, maar door het commentaar van Sanne begon ik toch te twijfelen. Uiteindelijk ben ik bij mijn eerste gevoel gebleven.”

Het talent van Faela komt niet uit het niets. “Ik zing al zolang ik me herinner en schrijf al sinds mijn vijfde. Al was dat toen nog niet professioneel hoor,” vertelt ze lachend. “Sinds een paar jaar maak ik wat serieuzere liedjes. Dat vind ik toch het allerleukst om te doen.”

Niet dat ze verder stilzit, trouwens. De jonge Brabantse doet ook regelmatig acteer- en modellenwerk. “Eigenlijk vind ik alles op een podium leuk. Musical, bijvoorbeeld. Ik zou eigenlijk een rol in Oliver gaan spelen, maar dat werd door corona gecanceld.”

Een geluk bij een ongeluk, want haar agenda zal de komende tijd waarschijnlijk nog wel even vol zitten. Volgende halte: de Battles. Dan zal ze als kersverse favoriet toch ook moeten geloven aan de covers. “Maar dat vind ik ook superleuk!”

