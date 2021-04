Dierenwelzijn bij boer niet in orde, meerdere varkens geëuthanaseerd

Bij een boer uit Lieshout zijn meerdere varkens geëuthanaseerd, omdat het welzijn van de dieren niet in orde was. Dat bleek na een controle die afgelopen week werd uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Peelland Interventie Team (PIT) .

De boer houdt dieren op twee plekken in Lieshout en Mariahout en wordt al langer in de gaten gehouden door de overheid. Bij de meest recente controle bleek dat de stallen niet goed genoeg worden geventileerd, het er te warm is en de ammoniakwaarde te hoog is. Ook zijn de stalen roosters waarop de varkens staan in slechte conditie, wordt een ongekeurd bassin gebruikt om mest op te slaan en worden varkens in verkeerde hokken gehouden. Eén van de terreinen wordt bewoond, terwijl dat niet mag.