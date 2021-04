Vader die zoontje ontvoerde na drie jaar opgepakt op vakantiepark

De vader (archieffoto). vergroot

Een man is woensdagavond aangehouden op een vakantiepark in Oosterhout voor het ontvoeren van zijn zoontje in Eindhoven in 2018. De man zou samen met zijn neef het jongetje, toen 8 jaar oud, hebben meegenomen aan de Kruisstraat.

Het tweetal en het zoontje vluchtten na de ontvoering naar Spanje. In samenwerking met de Spaanse politie is het zoontje in februari 2019 gevonden in een woning in Barcelona. Het jongetje werd daarbij bevrijd en herenigd met zijn moeder.

In het huis waar de politie het jongetje vond, was ook de neef aanwezig. Hij werd aangehouden. De vader werd toen niet gevonden.

Gesignaleerd in Nederland

Hij werd de laatste paar weken meerdere malen in Nederland gesignaleerd. Afgelopen week dook hij op in een vakantiepark in Oosterhout. Daar kon de man woensdagavond dus worden aangehouden.

Ook een tweede man is aangehouden. Hij zou geholpen hebben om de verdachte uit handen van de politie te houden, onder meer door vakantiehuisjes te boeken onder een valse naam. De vader is vrijdag voorgeleid. Hij zal de komende twee weken nog vastzitten. De neef was eerder geschorst, maar zit nu weer vast.

