Grote brand bij skibaan De Schans in Uden

Bij skibaan De Schans in Uden heeft vrijdagmiddag een grote brand gewoed. Het rubber boven op de berg stond in brand. Rookwolken waren in de wijde omtrek te zien.

Rond halfvijf brak de brand uit, een uur later kon de brandweer het sein brand meester geven. Niemand raakte gewond.

Bluswagens van de brandweer reden af en aan. Ook een crashtender van Vliegbasis Volkel werd ingezet om het vuur onder controle te krijgen.

De brandweer is ter plekke (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

Rook in de verre omgeving te zien

De skiclub was dicht toen de brand uitbrak. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De rook was in de verre omgeving te zien.

Veel mensen deelden foto's en video's van de brand op sociale media:

