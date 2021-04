Schoten gelost op industrieterrein Ekkersrijt: 'Gebeurde vanuit het niets'

Er is vrijdagavond vanuit een geparkeerde auto op een andere auto geschoten op het industrieterrein Ekkersrijt in Son en Breugel. Volgens een woordvoerder van de politie zijn agenten vrijdagavond nog op zoek naar beide auto's. De schoten werden gelost op de parkeerplaats voor de winkel Sanidirect, tegenover de IKEA.

Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. De politie kijkt daarom bij ziekenhuizen in de omgeving of daar gewonden zijn binnengekomen.