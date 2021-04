Eindelijk weer een theateravondje, maar drankje na afloop zit er niet in

Steffie en Bram: geen fan van Stef Bos, maar blij met het avondje theater. Eerst een coronatest en dan het theater in. Volgende Vorige vergroot 1/2 Steffie en Bram: geen fan van Stef Bos, maar blij met het avondje theater.

Het waren zeker niet allemaal fans die vrijdagavond in het Eindhovense Parktheater naar Stef Bos kwamen luisteren. Maar dat het weer kon, een avondje theater met live muziek: alleen daarom al hadden ze een kaartje gekocht. Opgetogen als kleine kinderen stonden ze te trappelen om naar binnen te mogen.

Steffie en Bram uit Mierlo hadden er meteen maar een compleet avondje uit van gemaakt. Inclusief eten. "We hebben in de stad wat afgehaald en in het park opgegeten", zegt Bram, alsof dat hun gebruikelijke ritueel is voor een theateravond. Hij had de tickets gekocht om zijn vriendin te verrassen. "Ik heb haar eerst de muziek van Stef van Bos laten horen, want we kenden hem niet. Toen heb ik gevraagd of ze het goed vond en gelukkig vond ze dat."

De dertigers hadden vooral heel veel zin om weer eens een avondje in het theater te zijn. "Maar als er geen corona zou zijn hadden we nooit gekozen voor Stef Bos", zeggen ze overtuigd. "Straks zitten we sowieso veel binnen", grapt Bram, wijzend op zijn zwangere vriendin.

Net als iedereen hadden ze zich vooraf laten testen. "Dat is toch spannend", zegt Chantal Peters (46) uit Cromvoirt. "Je denkt toch: als die test maar goed is." Chantal en haar man Martin zijn fan van Stef Bos. Ze hebben ernaar uitgekeken, ondanks de beperkingen vanwege corona. "Een drankje na afloop zit er niet in, want we moeten weer voor tien uur thuis zijn."

In het Muziekgebouw Frits Philips geeft Herman van Veen zijn show voor een uitverkochte zaal. Al is dat nu een relatief begrip. Met driehonderd bezoekers zit de zaal nog niet voor een derde vol. Al een uur voor aanvang mag iedereen naar binnen. Bij de ingang worden de bezoekers persoonlijk begroet door directeur Wim Vringer. "Zeker hebben we er zin en Herman van Veen ook. Hij is heel blij dat hij weer mag optreden. Al die tijd heeft hij gewoon gerepeteerd."

Suzan en Femke hebben er een rit vanuit Nijmegen voor over gehad om zijn voorstelling mee te kunnen maken. "We zijn laat ja", zeggen ze als ze een paar minuten voor het begin van de show naar binnen willen. Het is te hopen dat ze er nog in mogen. Want de coronadiscipline is ook in de theaterzaal streng. En dan is passeren met inachtneming van de anderhalve meter eigenlijk niet meer mogelijk.

