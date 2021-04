Veel zon dit weekend en daarna wordt het nog wat warmer

Wie vroeg opstond, trof het zaterdagochtend (foto: Ben Saanen). vergroot

Was je vroeg uit de veren zaterdagochtend? Dan kon je genieten van een prachtige zonsopkomst. Sowieso wordt het een fraai weekend, met volop zon en oplopende temperaturen.

"Sinds negen uur zaterdagochtend is bijna overal in Brabant een strakblauwe lucht te zien", vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza in het radioprogramma Lekker Weekend op Omroep Brabant.

"We hadden nog wel een frisse start met temperaturen rond en zelfs iets onder het vriespunt. Maar rond negen uur was het al 6 graden en zaterdagmiddag komen we uit op 13 of 14 graden. Bij flink wat zon - al ontstaan er ook wel wat wolkenvelden - blijft het droog. Er staat ook niet al te veel wind. Zeker als de zon schijnt, is het best wel aangenaam buiten."

Nog een schepje er bovenop

Zondag wordt volgens Wouter een soortgelijke dag. "Het wordt dan zelfs nog iets warmer: 14 of 15 graden. En na het weekend gaat er nog een schepje bovenop. Dan krijgen we de warmste dagen van deze maand tot nu toe, met dinsdag 17 graden."

Wel neemt later op de dinsdag de kans op een enkele bui toe. "Dat vormt dan het begin van weer een wat koudere periode. Woensdag draait de wind naar het noorden. Dan gaat de temperatuur naar 11 of 12 graden. Maar toch lijkt het weerbeeld ook dan mooi te blijven: overwegend droog en er is geregeld ruimte voor de zon."

Een fraaie zonsopkomst bij het rivierengebied in het noorden van de provincie (foto: Ab Donker). vergroot

Made rond zeven uur zaterdagochtend (foto: Anja Bastiaansen). vergroot

Een momentje om van te genieten in het zuidoosten van Brabant (foto: Ben Saanen). vergroot

De zon laat zich dit weekend volop zien (foto: Ben Saanen) vergroot

