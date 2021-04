Tientallen miljoenen voor PSV: 'Aanhaken bij Ajax moet nu lukken'

Wachten op privacy instellingen... Noni Madueke, een van de pareltjes van PSV (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 Miljoenen voor PSV: 'Europese top? Aanhaken bij Ajax moet lukken'

PSV-fans hebben nieuwe hoop gekregen, nu de Eindhovense voetbalclub vrijdagavond bekendmaakte dat er een injectie van tientallen miljoenen op komst is. PSV zag de afgelopen seizoenen Ajax steeds verder weglopen, sportief en financieel, en dat zat de supporters niet lekker.

De miljoenen - naar verluidt zo'n vijftig - zouden worden opgebracht door meerdere investeerders via een partnerfonds, in lijn met hoe PSV grote bedrijven uit de regio als shirtsponsor bij elkaar bracht onder de naam Metropoolregio Brainport Eindhoven. Verder wordt het stadion ingezet om extra geld te genereren, via een nieuwe hypotheek.

"Dit is fantastisch nieuws", knikt oud-PSV'er Theo Lucius. "Zeker als je kijkt naar de coronacrisis en wat je daardoor als club in een jaar tijd misloopt aan inkomsten. Daarnaast gebeurt er nu weinig op de transfermarkt. Dan is dit een injectie waar je u tegen zegt."

Je zal kwaliteit in je selectie moeten brengen."

De voormalig rechtsback denkt dat PSV met de miljoenen die op komst zijn weer kan aanhaken bij Ajax. "Maar het ligt er natuurlijk aan wat de club precies met dit geld gaat doen. Of dit in de club of in spelers wordt gestoken, dat scheelt een hoop."

Volgens PSV gaat het bedrag deels naar de A-selectie, deels naar het Philips Stadion en deels naar trainingscomplex De Herdgang. Maar hoeveel geld er exact naar ieder onderdeel gaat, is nog niet bekendgemaakt. "Maar als je wil aanhaken bij Ajax zal je kwaliteit aan je selectie moeten toevoegen", benadrukt Theo. "Jongens die gelijk aan de bovenkant van de groep zitten, het niveau omhoog trekken."

"Haal dat monster uit Zuid-Korea!"

Acteur en fanatiek PSV-supporter Bas Muijs heeft wel een idee hoe PSV dit extra geld moet besteden. "Steek meteen vijftien miljoen in een nieuwe centrale verdediger", meent de Hagenaar. "Haal dat monster uit Korea - Kim Min-jae, in wie PSV vorig jaar al interesse zou hebben gehad - maar op!"

Bas noemt de financiële injectie noodzakelijk voor PSV. "Als je bij de top 32 van Europa wil horen, zullen de transferbedragen omhoog moeten om spelers van een hoger niveau te krijgen. Naar tien tot vijftien miljoen. Ook de salarissen zullen omhoog moeten gaan. Je hebt geld nodig om mee te gaan in de vaart der volkeren."

"Heel verstandig."

PSV heeft bij de zoektocht naar 'nieuw' geld volgens VI heel uiteenlopende opties bekeken: van een beursgang tot een rijke eigenaar. Maar daar is bewust niet voor gekozen. Erg verstandig, volgens Bas.

"Het geld voor deze miljoeneninjectie is op een heel evenwichtige manier binnengehaald, via partijen in de omgeving. Dit is een heel gebalanceerde zet. Er zal ongetwijfeld meer te verdienen zijn geweest via grote investeerders, maar PSV kiest voor betrouwbare en veilige partners. Dit is heel safe, ook richting de toekomst."

"Dit geld niet gebruiken om schulden af te lossen."

Clubicoon René van de Kerkhof is ook blij. "Maar ik hoop dat PSV dit geld niet gebruikt om de schulden af te lossen die de club door de coronacrisis heeft opgelopen." Ook hij wil aankopen zien. "Kijk, echte topspelers kunnen ze niet kopen want die kosten tig miljoen. Maar je moet wel kunnen toeslaan in de categorie daarachter."

Hij is in ieder geval blij dat PSV via deze constructie baas in eigen huis blijft en dankzij deze investeerders niet verder achter komt te lopen op Ajax. "PSV is verplicht minimaal een keer in de drie jaar kampioen te worden", benadrukt de vleugelaanvaller van weleer.

"Europees succes zal lastig worden."

Maar Theo Lucius denkt niet dat PSV de grote succestijden zoals in 2005 - toen PSV met hem als rechtsback op een haar na de finale van de Champions League miste - kan laten terugkeren. "Het zal heel moeilijk worden om daarin ooit nog terecht te komen als Nederlandse club. Misschien haal je incidenteel, met wat geluk, de kwartfinale of de laatste vier. Maar dan moet alles op zijn plaats vallen. Financieel kun je namelijk niet meer mee met de allergrootste clubs. Europees succes zal dus lastig worden, maar ik denk dat je hiermee in Nederland wel kan aanhaken bij Ajax."

