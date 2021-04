Frans Bauer vergeeft Beau pijnlijke vergissing: 'Fouten zijn menselijk'

Frans Bauer in Brabants Bont. vergroot

Frans Bauer laat weten dat hij Beau van Erven Dorens vergeeft de pijnlijke fout die hij vrijdagavond maakte. De zanger was samen met zijn vrouw Mariska te gast bij talkshow Beau, om te praten over hun nieuwe reisprogramma. Maar de presentator stelde eerst tot twee keer toe een pijnlijke vraag over de vader van Frans, niet wetende dat die overleden is.

Voordat Beau het met Frans en Mariska over hun nieuwe reisprogramma 'Bestemming Onbekend' zou hebben, sneed hij eerst een ander onderwerp aan: vaccinaties. De presentator vroeg aan Frans of hij blij was dat hij weer kon knuffelen met zijn vader. Bauer probeerde daar nog overheen te praten, maar Beau ging door: "Maar toch, heeft hij al prikken gehad. Je vader?"

De vader van Frans overleed in januari 2015 aan een hartstilstand. Na een korte stilte zei Frans dus tegen Beau: "Mijn vader is overleden. Ik probeerde er al overheen te praten." De presentator was zichtbaar geschrokken en zei direct: "Oh wat erg. Wat een stomme vraag van mij." Hij bood tot twee maal toe zijn excuses aan. "Het spijt me zo. Het is gebeurd, ik kan het nu niet terugdraaien. Het spijt me", aldus Beau.

Frans leek het hem niet kwalijk te nemen. Hij reageerde door te zeggen dat hij inmiddels wel weer met zijn moeder knuffelt. "Kan gebeuren. Dat maakt toch niet uit", aldus Frans.

Achteraf noemden veel kijkers de flater van Beau een 'domme' en 'pijnlijke' fout. De zanger liet zaterdag daarom op al zijn sociale media-kanalen nog eens weten dat hij het Beau niet kwalijk nam. "Een onbedoelde fout maken is menselijk kan iedereen overkomen. Beau is een schat en heeft een speciale plek in mijn hart. Knuffel voor Beau", schrijft Frans.

