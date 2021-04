300 mensen zwemmen coronaproof in het bad van De Kempervennen

Wachten op privacy instellingen... Zwembad Aqua Mundo in de Kempervennen (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Driehonderd mensen mochten proefzwemmen in zwemparadijs Aqua Mundo in Westerhoven.

Driehonderd mensen hebben zaterdag een duik genomen in het bad van zwemparadijs Aqua Mundo van Center Parcs De Kempervennen in Westerhoven. Gewapend met hun negatieve coronatest mochten de zwemmers twee uurtjes doorbrengen in het water.

Het zwembad werd op zaterdag in drie shifts bezocht. Tussen iedere shift had het zwembadpersoneel een uurtje de tijd om de boel weer in orde te maken. "We gebruiken gieters met desinfectiemiddel om de vloer schoon te maken'', vertelt badmeester Daan Daan Sewüster. Hij is ontzettend blij dat hij weer aan het werk kan.

''Het is ook wel eens lekker om zonder mondkapje ergens binnen te zijn.''

Veel badgasten zijn enthousiast over testuitje. ''Het is echt super leuk!'' roept een jongen die samen met zijn vrienden meedeint op de golven van het golfslagbad. ''Vooral eens lekker om zonder mondkapje ergens binnen te zijn'', zegt hij.

Bezoekers hoeven dan wel geen mondkapje te dragen, maar iedereen moet wel 1,5 meter afstand houden. ''Dat kan natuurlijk een beetje lastig zijn'', zegt zwembadmanager Kees Luijbregts.

