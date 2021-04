Gezin uit huis in Haaren gehaald na vrees voor koolmonoxidevergiftiging

Wachten op privacy instellingen... De brandweer bij het huis aan de Haarendijk in Haaren (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Huis Haaren ontruimd uit vrees voor koolmonoxidevergiftiging

Aan de Haarendijk in Haaren is zondagochtend vroeg een huis ontruimd. Dit gebeurde nadat rond halfzes de moeder van het gezin onwel was geworden. Er werd gevreesd voor koolmonoxidevergiftiging.

Daarop verlieten de ouders met de twee kinderen en twee huisdieren het huis. "De kinderen werden in eerste instantie opgevangen in de opgeroepen brandweerwagen", laat een ooggetuige weten. Daarna ontfermden overburen zich over het gezin.

Ventilatie

De vrouw werd door ambulancepersoneel behandeld en de brandweer deed diverse metingen in het huis. Er zouden geen bijzondere concentraties gemeten zijn.

Het huis is geventileerd. "Mogelijk komt er nog een monteur langs om de apparatuur en eventueel leidingen na te kijken", laat de ooggetuige weten. "Dit gebeurt in overleg met de brandweer. Het gezin mag terug naar huis als dat is geventileerd."

De hulpdiensten werden rond halfzes zondagochtend opgeroepen (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

