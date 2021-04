Minderjarige automobilisten aangehouden in Bergen op Zoom, een auto crashte

In Bergen op Zoom zijn zondagochtend vroeg twee minderjarige automobilisten aangehouden. De bestuurders bleken 14 en 15 jaar oud.

De jonge automobilisten konden pas worden aangehouden na een achtervolging. Die vond rond halfzes plaats vanaf de Balsedreef in Bergen op Zoom. "Een auto is hierbij gecrasht", laat een politiewoordvoerder weten.

Nog een crash

Eerder in de nacht crashte ook al een automobilist op de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom. Agenten zagen de bestuurder van die auto verderop in de straat in een tuin lopen. Die bleek zwaar onder invloed. "Deze man bleek zeer verward. Hij is na zijn aanhouding en verhoor overgedragen aan de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg.