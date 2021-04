Marianne Vos wint Amstel Gold Race voor 't eerst, al ging het bijna nog mis

Wielrenster Marianne Vos heeft zondagochtend voor de eerste keer de Amstel Gold Race op haar naam geschreven. De renster uit Babyloniënbroek was na zeven ronden op een lokaal parcours in Vilt de snelste na 116 kilometer.

Bijna flinke mispeer

Het scheelde niet veel of Vos had een flinke mispeer begaan. In de sprint stak ze al vroeg haar handen omhoog, waarna Vollering nog in de buurt kwam. Na de streep twijfelde Vos daarom even over haar zege, maar de finishfoto bracht een zucht van opluchting.