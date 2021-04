Commissaris Ina Adema: 'De tumor is verwijderd en het gaat goed met me'

Ina Adema (archieffoto). vergroot

Commissaris van de Koning Ina Adema is klaar met de medische behandelingen tegen kanker. Adema trad in oktober aan als opvolger van Wim van de Donk, maar door corona en de ontdekking van een tumor in haar lichaam, was het niet de start die ze voor ogen had, vertelt ze zondag in het radioprogramma Lekker Weekend op Omroep Brabant.

"Het was al ingewikkeld om te beginnen in coronatijd en vervolgens kreeg ik te horen dat ik een tumor had", vertelt Adema. "Maar op zich gaat het goed met me. De tumor is verwijderd en de chemokuren zijn achter de rug."

Ze wilde zich als Commissaris van de Koning onderdompelen in het Brabantse, maar dat moest de afgelopen tijd vooral digitaal. "Ik heb de eerste asperges gestoken en zaterdag was ik in Middelbeers bij een herdenking bij een oorlogsmonument, maar dat waren eigenlijk uitzonderingen. Het merendeel was digitaal."

Wat niet wil zeggen dat ze niet in contact is geweest met de mensen in Brabant. "Ik heb al veel mensen ontmoet", laat ze weten. "Uit de landbouw en het onderwijs, maar wel vooral digitaal."

