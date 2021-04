Twee kratjes 'Juup' eenzaam en alleen achtergelaten in Berghem

Foto: politie Oss vergroot

De politie is je beste vriend, zelfs als je een kratje Jupiler bent. Ze is op zoek naar twee 'heren' die zaterdag twee kratjes achterlieten op de Burgemeester van Erpstraat in Berghem.

De twee mannen liepen rond één uur 's nachts met een kratje bier over straat. Op dat moment was de avondklok van kracht en een kratje bier is geen hond, dus dat mocht niet.

Ze gingen ervandoor en lieten beide kratten achter. En wat het nog erger maakt: ze waren nog vol. "We snappen dat je van ons geschrokken bent, maar om deze Juupkes helemaal alleen, in het donker en in de kou achter te laten is gewoon zonde!", schrijft de politie op Instagram.

Maar zij zijn de beroerdste niet. Als het tweetal hun biertjes erg mist, mogen ze ze komen ophalen op het politiebureau in Oss. Wie durft?

