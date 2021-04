Huisarts pleit voor AstraZeneca-vaccin: 'Risico is echt heel erg klein'

Huisarts Ronald Morshuis in KRAAK. vergroot

Huisarts Ronald Morshuis in Drunen hoopt dat meer mensen zich laten vaccineren met het AstraZeneca-vaccin: "Het risico op ernstige bijwerkingen is klein: 1 op de 100.000 tot 1 op 1 miljoen. Andere vaccins die we al jaren geven, hebben het zelfde of zelfs een hoger risico en daar praat nooit iemand over", vertelt hij in het Omroep Brabant tv-programma KRAAK.

Er wordt veel gezegd en geschreven over de risico's van het omstreden vaccin. Tot begin april zijn er acht meldingen geweest van ernstige bijwerkingen na het gebruik van het vaccin, bij vrouwen onder de zestig.

Nu wordt AstraZeneca nog gebruikt bij mensen boven de 60. Dat zou best uitgebreid mogen worden, vindt de huisarts. "Ik denk dat het prima te gebruiken is voor mensen boven de dertig. Ook voor de niet-risicogroepen, omdat je daarmee veel sneller mensen kunt vaccineren en uit de gevarenzone houdt."

"De telefoontjes gaan de hele dag door."

Huisartsen hebben het nog steeds razend druk in coronatijd. "Vooral de assistenten", zegt Morshuis. "'s Ochtends wordt de telefoon ingeschakeld en dat gaat de hele dag door. Ik hoor veel mensen die gevaccineerd willen worden, ook met AstraZeneca, maar huisartsen mogen het niet."

Nu is de procedure nog dat huisartsen de namen van patiënten met een verhoogd risico doorgeven aan de GGD. Die stuurt daarna een uitnodiging naar de beoogde groep. Zij kunnen dan zelf bellen met de GGD om een afspraak voor vaccinatie in te plannen.

Hierdoor blijft het vaccineren van mensen een tijdrovend proces. Het zou een stuk sneller gaan als huisartsen hun patiënten mogen inenten. "Ik kan het niet, ik heb geen vaccin", roept Morshuis bijna vertwijfeld. "Wij kunnen alleen mensen selecteren en uitnodigen en zorgen dat ze door de GGD geholpen worden en dat doen we natuurlijk ook. Het is een enorme administratieve klus."

"Een vaccinatieopkomst van 30 of 40 procent is dramatisch."

Hij snapt overigens wel dat mensen huiverig zijn om het vaccin AstraZeneca te gebruiken, maar betreurt dat tegelijkertijd. "Er zijn een aantal regio's mee aan het vaccineren in het noorden. Als je hoort dat die een opkomst hebben van 30 of 40 procent, dat is dramatisch."

Over het 538-feest in Breda komende week kan Morshuis kort zijn. "Ik heb de petitie getekend tegen het feest. Ik begrijp de behoefte om zo'n festival op te zoeken, maar ik denk dat het nu echt niet verstandig is. Dat veld ligt op 400 meter van het Amphia Ziekenhuis waar tientallen mensen op de intensive care voor hun leven knokken. Dat is toch een lastige combinatie, vind ik."

