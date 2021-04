Man denkt leuke date te hebben, maar wordt beroofd van zijn auto

De man was rond vijf uur naar de Tilburgse Reinevaarstraat gereden (foto: Google Streetview). vergroot

Een 49-jarige man is zaterdagmiddag in Tilburg beroofd van zijn auto. De man was rond vijf uur naar de Reinevaarstraat gereden nadat hij op internet met iemadn had afgesproken voor een date. Maar toen hij zijn auto parkeerde, stapten een paar jongens in en die gingen er met zijn auto vandoor.

Agenten zagen de auto rond negen uur op de Mac Allisterstraat en slaagden er korte tijd later in om de bestuurder, een 17-jarige Tilburg, op de Generaal Barberstraat tot stoppen te dwingen.

Naast de bestuurder zat er nog een andere 17-jarige Tilburger in de auto. Ze zijn allebei aanhouden. Ze zijn meegenomen voor verhoor en vastgezet.

Nog meer slachtoffers?

De politie zet het onderzoek zondag voort. Agenten onderzoeken of de verdachten al eerder slachtoffers hebben gemaakt. "Herken je je in dit verhaal en heb je dit niet aan de politie gemeld? Schaam je dan zeker niet en neem alsnog contact met ons op", benadrukt een politiewoordvoerder.

De politie raadt mensen aan voorzichtig te zijn met het delen van persoonlijke gegevens als ze iemand net hebben leren kennen via internet. "Spreek af op een openbare plek waar ook andere mensen zijn. Nodig nooit iemand bij je thuis uit die je nog niet eerder hebt ontmoet en laat iemand die van je date op de hoogte is weten waar, wanneer en met wie je afspreekt. Laat diegene vervolgens na je date weten dat je veilig bent."

