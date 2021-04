Doodzieke Anny ziet zoon zondag toch nog 'trouwen': 'Laatste wens komt uit'

Wachten op privacy instellingen... Anny's laatste wens is om haar zoon nog te zien trouwen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Bruiloft kaatsheuvel

Anny is terminaal ziek en zal de bruiloft van haar zoon Stephan Zwerts en zijn verloofde Veronique Koolen niet meer meemaken. En dat terwijl dat haar laatste wens is. De bruiloft zou eigenlijk in juli 2020 zijn, maar vanwege het coronavirus is deze al twee keer verzet. Zondag is een onofficiële mini-bruiloft georganiseerd in Kaatsheuvel, zodat de wens van moeder Anny toch nog uitkomt.

Stephan en Veronique zijn bijna tien jaar samen en zouden twee jaar geleden eigenlijk trouwen. Maar corona gooide roet in het eten. "We hadden twee jaar geleden eigenlijk een grote bruiloft gepland met veel vrienden en familie om ons heen", vertelt Veronique. Inmiddels is hun bruiloft verplaatst naar 25 juni 2022. "Drie maal is scheepsrecht, hopen we." Dan trouwt het stel bij Chalet Fontaine in Kaatsheuvel.

Maar er is één probleem: de moeder van Stephan heeft COPD en heeft nog maar zo'n drie tot vier maanden te leven. De bruiloft zal ze dus niet meer meemaken. Maar dat is nou juist de laatste wens van Anny.

De medewerkers van Chalet Fontaine vonden dus dat ze iets moesten doen. Ze schakelden de Wens Ambulance Brabant in en regelden een vergunning met de wethouder van Loon op Zand. Zo kregen ze het voor elkaar om toch nog een kleine bruiloft en fotoshoot te organiseren voor de familie.

Het werd een emotionele middag voor de familie. Anny werd zondag door de Wens Ambulance naar de trouwlocatie in Kaatsheuvel gebracht. Daar stonden Veronique en Stephan haar op te wachten, met tranen in hun ogen. Ook de zus van Stephan en het zoontje van het koppel waren erbij.

De trouwambtenaar verbond het koppel in de liefde, waarna een kleine viering volgde. De champagne ging open en de taart - een kleine versie van de echte bruidstaart - werd aangesneden. Daarna volgde een fotoshoot, zodat Anny toch nog op de trouwfoto's staat. Alleen de trouwjurk van Veronique bleef nog verborgen. Anny wilde graag dat ze die zou bewaren voor de echte bruiloft, zodat die nog een verrassing bleef voor Stephan.

"Alles komt nu uit", zegt Anny achteraf. "Echt supermooi om dit nog mee te kunnen maken. Het was het laatste wat ik nog graag wilde doen. Die gelegenheid is mij nu ook geboden. Daar ben ik heel dankbaar voor."

Ook Stephan en Veronique zijn dankbaar voor deze dag. "Ik had eigenlijk niet verwacht dat we de laatste wens van mijn moeder in vervulling konden laten gaan, zeker omdat de bruiloft al voor de tweede keer is uitgesteld", zegt Stephan. "Maar dit is mooi geregeld. Het is superjammer dat mijn moeder niet bij de echte bruiloft kan zijn, we kunnen het niet leuker maken. Maar ik denk dat dit een mooie herinnering is waar we op terug kunnen kijken."

