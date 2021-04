Verpleegkundige Arjan is blij met succes van petitie: 'Steuntje in de rug'

Verpleger Arjan van den Broek is tegen het 538 oranjefeest vergroot

Als het aan verpleegkundige Arjan van den Broek van het Amphia Ziekenhuis ligt, wordt de 538 Oranjedag in Breda vandaag nog afgelast. Hij is dan ook erg blij met de enorme bijval met de petitie tegen het Fieldlab-evenement krijgt.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

"Ik sta helemaal achter de petitie tegen het feest", aldus de verpleger van het Bredase ziekenhuis. "Ik heb niks tegen een feestje, ik hou er zelf ook van, maar de rek is eruit in de zorg. We lopen op de toppen van onze tenen en kunnen er niks meer bij hebben. Zo'n feest is heel gezellig en leuk, maar je houdt er altijd patiënten aan over en dat kunnen we er niet bij hebben. Daar hebben we geen collega's meer voor.

"Als je nu valt en je breekt iets, dat is een probleem."

Het gaat Arjan niet eens over de mensen die mogelijk corona oplopen op zo'n dag. "Op zo'n feest wordt natuurlijk gedronken, dat is ook geen probleem, maar als je dan op de fiets stapt, valt en iets breekt, dan wordt het een probleem. Die capaciteit in het ziekenhuis is gewoon veel minder."

Dat de petitie al zo vaak is ondertekend, inmiddels is het aantal handtekeningen zondagmiddag al bijna 200.000, valt bij de verpleger in goede aarde. "Het voelt als een steuntje in de rug voor de zorg."

"Dit schiet in het verkeerde keelgat bij zorgverleners."

"Maar ik wil wel benadrukken dat ik niet voor polarisering ben", gaat hij verder. "Ik merk dat de maatschappij en de zorg soms tegen elkaar uitgespeeld worden. Misschien niet bewust, maar het gebeurt wel en daar wil ik voor waken. Maar ik wil ook een signaal afgeven dat dit in het verkeerde keelgat schiet bij zorgverleners."

"Als het aan mij ligt, gelasten ze het feest af. Maar of dat ook gebeurt... het podium wordt al gebouwd, misschien gaat het alcoholvrij door of misschien wordt het toch afgelast, we zullen het zien. Ik zeg afgelasten."

