Twee gewapende mannen beroven slachtoffer bij Hoge Vucht Breda

Archieffoto: Rob van den Broek. vergroot

In de omgeving van de Hoge Vucht in Breda hebben twee gewapende mannen iemand beroofd. Dat meldt de politie zondagmiddag via Burgernet.

De overvallers bedreigden het slachtoffer met een mes en gingen er vervolgens vandoor richting de Wisselaar. Of het slachtoffer gewond raakte en of er iets buit is gemaakt, is niet bekend.

Volgens de politie gaat het om twee licht getinte daders. Een van hen droeg een blauw vest, een Adidas-broek en had een zonnebril op. Verdere details ontbreken vooralsnog. Getuigen wordt verzocht te bellen met 112.

