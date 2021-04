Dronken automobilist (21) rijdt voortuin in en botst op auto

De automobilist belandde in de voortuin bij een huis en botste op een auto die op de oprit stond (foto: Twitter @WA_Schijndel). vergroot

Een dronken man van 21 die wel erg diep in het glaasje had gekeken, is zondagavond iets na acht uur in Sint-Michielsgestel met zijn auto van de weg geraakt en in de voortuin bij een huis beland. Op de oprit bij het huis botste de bestuurder tegen een auto die daar stond.

Sandra Kagie

De man was zwaar onder invloed van alcohol, zo meldt een wijkagent. Hij blies 940 ug/l. Dat is ruim tien keer zoveel als is toegestaan voor een beginnend bestuurder.

vergroot

De automobilist kon zijn rijbewijs inleveren. Ook moet hij zich melden bij het CBR voor een cursus over alcohol en verkeer, een zogenoemde EMA cursus.

