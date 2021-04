Dronken wegpiraat gaat meteen weer in de fout

Archieffoto vergroot

Een dronken automobilist is zondagavond in korte tijd twee keer de fout in gegaan in Breda. Eerst reed hij met zijn auto een verkeersbord uit de grond. Daarna werd hij betrapt toen hij op een deelscooter reed.

De problemen begonnen toen de 19-jarige man beschonken achter het stuur van zijn auto stapte. Op de Prins Hendrikstraat botste hij rond halfelf met flinke snelheid tegen een verkeersbord. Brokstukken van de auto bleven achter op straat, maar de man reed gewoon door.

De wegpiraat werd opgespoord en in de Cypresstraat gevonden. Zijn rijbewijs werd afgepakt, de man kreeg een rijverbod en een proces-verbaal.

Dat rijverbod was aan dovemansoren gericht. Zondagnacht rond een uur reed de man op een deelscooter door de stad. Dat was voor agenten aanleiding om de man te arresteren.

