Wel of geen 538 Oranjedag? Bredase politiek wacht antwoorden van college af

Gaat het omstreden en veelbesproken testevenement 538 Oranjedag op zaterdag 24 april op het Chasséveld in Breda door of niet? Maandagavond is op verzoek van de gemeenteraad een debat waarin burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven. Hoe kijkt de Bredase politiek tegen het veelbesproken evenement aan?

Rondom het evenement met tienduizend bezoekers is veel ophef ontstaan, met name vanuit de zorg en horeca klinken ontevreden geluiden

VVD-Fractievoorzitter Arnoud van Vliet waagt zich in aanloop naar het debat niet aan ‘dappere uitspraken’. “We hebben een lange lijst met vragen aan het college gestuurd en het wachten is op de antwoorden. De VVD vangt ook signalen uit de samenleving op. “De horeca is not amused en smacht om open te gaan. We snappen ook de bezorgdheid van het Amphia Ziekenhuis, dat het evenement tot een extra toestroom van patiënten zal leiden. We willen de garantie dat dat niet gaat gebeuren.”

Daar staat tegenover dat mensen de coronacrisis ook helemaal beu zijn, ziet ook de VVD. “Mensen willen terug naar een normale samenleving. De burgemeester is de enige die een vergunning kan geven voor het evenement en dat moet hij op een goede manier kunnen doen. Het wachten is daarom op de raadsbrief met de antwoorden op onze vragen.”

Ook coalitiegenoot PvdA is in afwachting van de brief met de antwoorden. "De antwoorden hebben we echt nodig om ons standpunt in te nemen. "Als de burgemeester een vergunning verstrekt, hoe gaat dat dan rondom de handhaving? Wat vindt de politie ervan? Wat brengt het logistiek met zich mee?", zegt fractievoorzitter Arjen van Drunen. "Er komen allerlei mensen op het evenement af: met en zonder kaartje of uit nieuwsgierigheid. Misschien ook wel mensen die tegen het evenement zijn. Wat vindt de korpschef van de politie hiervan? Die zal de burgemeester moeten adviseren."

Voor Van Drunen is er behalve de vergunning nog een ander belangrijk aspect aspect. "Depla is niet alleen burgemeester, maar ook onze burgervader. Er zijn mensen die meer vrijheid willen en anderen die terughoudend zijn vanwege het mogelijk oplaaien van het virus. Die komen steeds verder van elkaar te staan. De slagzin van Breda is: we brengen het samen. De burgemeester moet hard aan de slag om de verschillende groepen weer met elkaar te verbinden."

Het CDA zit ook in de wachtkamer. Fractievoorzitter Jeroen Bruijns: "Het gaat vanavond over afweging die de burgemeester moet maken voor de verlening van de vergunning. Daar moet hij het advies van de veiligheidsregio en de GGD/GHOR in meenemen, maar ook de maatschappelijk onrust en natuurlijk het debat."

Dit weekend kwam naar buiten dat er al in vroeg stadium contact is geweest met Depla over het evenement. "Het CDA heeft aangegeven in die gevallen in een vroeg stadium te willen meedenken. Dat is niet gebeurd. We maken ons grote zorgen over het evenement wat in onze stad gaat plaatsvinden. Een vergunning voor een normaal evenement duurt zo'n tien weken. Dat 538 al aan het opbouwen is, roept veel vragen op. Testevenementen zijn prima, maar misschien is de 538 Oranjedag op deze dag en op deze plek niet zo'n goed idee."

Afgelopen weekend liet de SP al weten dat het Bredase college van burgemeester en wethouders niet anders kan dan het evenement afblazen. De SP roept andere partijen op om zich tijdens het debat uit te spreken over het evenement. “Dit feest , middenin ons centrum, is een opgestoken middelvinger naar onze zorg, horeca en al die Bredanaars die al meer dan een jaar gebukt gaan onder de strenge coronamaatregelen", liet fractievoorzitter Inge Verdaasdonk weten.

