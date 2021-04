ELE autorally wordt op één dag gehouden

ELE RALLY vergroot

De ELE Rally duurt dit jaar geen twee dagen, maar één. De jaarlijkse autorally door Zuidoost-Brabant wordt gehouden op zaterdag 9 oktober, voor de 56ste keer.

Jade Smith Geschreven door

De rally gaat langs Best, Sint-Oedenrode, Spoordonk en Son. De klassementsproeven - een afgezet parcours waar wedstrijden gereden worden- zullen op een afgesloten terrein in het donker gehouden worden tussen Wintelre en Oerle.



Sneeuw

“We zouden graag een tweedaags evenement willen organiseren in 2021, maar in coronatijd is dit moeilijk te realiseren”, zegt voorzitter Radboud van Hoek van de Stichting ELE Rally.

De rally wordt normaal gesproken in mei of juni gehouden. Volgens de organisatie zal oktober een enorme uitdaging zijn, vanwege de weeromstandigheden. Van den Hoek ziet een extreme editie wel zitten: “Wat mij betreft valt er nu even geen sneeuw meer en sparen de weergoden alles op voor het tweede weekend van oktober, wat een mooie primeur voor de ELE zou zijn!”

Bezoekers

De komende tijd zal er met verschillende gemeentes overlegd worden over tijdschema’s en de verdere invulling van het evenement. “Hopelijk hebben we tegen die tijd de Covid-19 pandemie achter de rug, zodat er ook weer flink wat publiek welkom is zonder restricties”, zegt van Hoek.

Vorig jaar werd de ELE Rally helemaal afgeblazen door corona. De jaren daarvoor was de rally twee dagen door bezoekers bij te wonen, op vrijdag en zaterdag. In 2022 hoopt ELE Rally weer terug te keren met een tweedaags evenement.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.