Streep door 538 Oranjedag in Breda, feest op Chasséveld gaat niet door

De 538 Oranjedag is definitief van de baan. Het testevenement waarbij tienduizend bezoekers zaterdag uit hun plaat zouden gaan in Breda, gaat niet meer door. De gemeente heeft besloten vanwege veiligheidsredenen geen vergunning te verstrekken voor het evenement, meldt 538.

Storm van kritiek

Ondanks die grote belangstelling was er ook een storm van kritiek. Zorgmedewerkers startten een petitie, de politiebond overwoog acties en de Bredase horeca was boos. Daarom werd voor maandag een extra gemeenteraadsvergadering ingelast, maar die wordt vanwege de ontwikkelingen dinsdag gehouden. Een aantal partijen wil extra uitleg over de gang van zaken.