Oppassen voor tekenbeten: vanaf april explodeert de populatie

Boswachter Erik de Jonge en hond Jack zijn elke dag te vinden in de natuur Een teek bijt zich vast in de arm van Erik de Jonge Deze onaangename verrassing vond boswachter Erik op zijn autoruit

In deze tijd van het jaar is het opletten geblazen in de natuur: er kunnen overal nesten met teken zitten. Die zijn actief op zoek naar een gastheer. Teken moeten bloed zuigen van een mens of een dier om van larf naar volwassen teek te groeien. En die gastheer... die wil je niet zijn.

Tijdens de 'Week van de Teek' is er aandacht voor de gevolgen van een tekenbeet. Boswachter Erik de Jonge onderstreept het belang van aandacht voor teken. Vanaf april explodeert de populatie en worden ze heel erg actief.

Hoeveel teken op een locatie zitten, heeft vaak te maken met de aanwezigheid van zoogdieren en vogels. Dat zijn de belangrijkste dragers. "Hoe meer gastheren er zijn, hoe meer teken zich kunnen voortplanten. Dus dat versterkt elkaar. In een vogelrijk gebied hebben ze uitstekend de kans om zich voort te planten."

Ook speelt de vochtigheid van de vegetatie een grote rol. "In graslanden zitten veel teken. Maar in schrale heide of een droog naaldenbos is de kans een stuk kleiner om er één aan te treffen." Niet in elk natuurgebied zitten dus evenveel teken. "Er zijn plekken waar je alleen een voet uit de auto zet en waar de teken meteen omhoog kruipen. Maar het kan ook meevallen." Via De tekenradar kunnen mensen zien hoe actief teken in bepaalde gebieden zijn.

Diezelfde site heeft ook uitgezocht op welke lichaamsplek teken het meeste bijten. Bij kinderen blijkt dat vooral in de nek en op het hoofd te zijn, bij volwassenen vooral op de benen. Dat is gebleken op basis van tweeduizend meldingen van tekenbeten uit 2019 en 2020.

Altijd checken

De Jonge raadt bosbezoekers aan om tijdens het sporten of wandelen in deze tijd op de wegen en paden te blijven. "Als je dat niet doet, is de kans meteen tien keer groter om een teek te krijgen. Draag ook geen korte broek of bovenkleding zonder mouwen." De beestjes zitten vooral in hoog gras. Of op takken van struiken. "Ze komen vanaf planten op je broek en kruipen dan je lijf op. Acht van de tien teken komt van de grond af. Ze springen niet op je of vallen uit een boom. Teken kruipen omhoog en dat gaat heel snel. Doe een hele goede check na het hardlopen, wandelen of recreëren."

Veel boswachters dragen speciale anti-tekenkleding. "Dat is voorzien van een coating waarmee de vezels van de kleding geïmpregneerd zijn. Daar houden ze niet van." Met dienstkleding aan heeft de Jonge dan ook geen last. "Je kunt ook flesjes kopen met anti-tekenmiddeltjes. Dat spray je op je gewone kleding, vooral onderaan je broekspijp, sokken, en aan het uitende van de mouwen. Dat werkt ook goed."

'Een uurtje teken plukken'

Ook voor dieren kan een tekenbeet funest zijn. Hond Jack krijgt daarom elk jaar een anti-tekenpilletje van de boswachter. "Om te voorkomen dat ik meer tabletten geef dan nodig is, wacht ik altijd zo lang mogelijk met het geven ervan. Ik had nog weinig teken gezien dit jaar. Totdat Jack vorige week ineens zo'n zestig teken rijk was. Ik heb toch wel een uurtje zitten peuteren met de tekentang. En plukken maar."

Tijdens de 'Week van de Teek' wordt er aandacht besteed aan de ziekte van Lyme en de gevaren van teken. Voor wie de kriebels krijgt na het lezen van dit bericht: op de website van de organisatie vind je alles over de beestjes en nog meer tips om te voorkomen dat je gebeten wordt.

Dit is één van de teken die zich vast heeft gebeten in hond Jack

