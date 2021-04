Artiesten houden zich op de vlakte over 538 Oranjedag

Als het festival doorgaat, treedt onder andere Snollebollekes op (foto: ANP/ vergroot

Artiesten die komende zaterdag zijn geboekt voor de veelbesproken Oranjedag van Radio 538, houden zich stil over de ontstane ophef. Managers van onder anderen Davina Michelle, Armin van Buuren en de Snollebollekes laten weten niet op de commotie te willen reageren.

Woordvoerders van anderen geven tot dusver niet thuis en artiesten zelf hebben zich op sociale media nog niet uitgelaten over het feest. De enige artiest die tot nu toe wel zijn mond opentrok over het festival, is zanger Tino Martin. Hij zat zondag aan tafel bij Humberto Tan en wilde niets weten van de kritiek. “Ik ben ervan overtuigd dat dit doorgaat, al is het maar dat de overheid echt wel zijn plannetje heeft en dit drukken ze er gewoon door. Ik vind dat ook wel goed", zei hij.

“We moeten uiteindelijk weer naar die 10 of 20 duizend man of een voetbalstadion met 50 duizend man kunnen. We moeten toch ergens beginnen en dit is het begin. Het is toch ook een test?” Dat kwam hem duur te staan. Op sociale media regende het kritiek over de opmerkingen van Martin.

Bij de 538 Oranjedag, een proefevenement van Fieldlab, worden zo'n 10.000 mensen verwacht op het Chasséveld in Breda. Medewerkers van het nabij gelegen Amphia Ziekenhuis vinden dat niet kunnen en startten zaterdag een petitie om ervoor te zorgen dat het feest niet doorgaat. Ze kregen veel bijval, inmiddels hebben meer dan 350.000 mensen hun handtekening gezet.

Radio 538 liet eerder al weten de ophef te betreuren maar dat het feest wat de zender betreft gewoon doorgaat. Fieldlab zei dat het 'niet de intentie was om een klap aan de zorg, dan wel de horeca of winkeliers, uit te delen' en dat een eventuele afgelasting aan de gemeente Breda is.

De gemeenteraad vergadert maandagavond over de vergunningsaanvraag van Oranjedag. Dan wordt hoogstwaarschijnlijk duidelijk of het testevenement ondanks alle kritiek ook echt doorgaat.

