Meisje (14) tegen de grond geslagen en beroofd van telefoon in Breda

Een meisje van veertien is zondagmiddag in Breda door twee jongens tegen de grond gewerkt, geslagen en beroofd van haar telefoon. Dat gebeurde in een park vlakbij de Hamdijk.

Het meisje liep rond halfzes met vrienden door het park. Twee jongens, die verderop aan het einde van de Hamdijk met een scooter stonden, kwamen op het meisje en haar vrienden af en riepen dat ze hun sieraden af moesten doen. Volgens de politie had één van de jongens mogelijk een mes in zijn handen.

De twee jongens werkten het meisje vervolgens naar de grond. Ze gingen er met haar telefoon vandoor met de scooter in de richting van de Vlaanderenstraat.

Volgens de politie zijn de daders twee licht getinte ‘vrij jonge’ jongens. Eén van hen was in het zwart gekleed en droeg een zwarte Adidas-broek met witte strepen aan de zijkant, een mondkapje en een hoodie met de capuchon op zijn hoofd. De tweede jongen had donker en gekruld haar, droeg een lichtblauw vest met een zwarte Adidas-broek met witte strepen. Ook had hij een zonnebril op met vierkante glazen.

De politie heeft inmiddels meerdere getuigen gesproken, maar roept mensen met tips op zich te melden.

