Wachten op privacy instellingen... Op zoek naar het perfecte plaatje maakt vogelaar Dirk honderden foto's per dag Volgende Vorige vergroot 1/2 Op zoek naar het perfecte plaatje maakt Dirk honderden foto's per dag

Officiële cijfers zijn er niet, maar vogelaars zie je meer en meer in onze natuurgebieden. Veelal zijn het mannen met enorme camera's. Dirk van der Made uit Nieuwendijk is er zo eentje. Zeven dagen per week is hij met z'n camera in de weer in de Biesbosch: “Tot eind september kampeer ik zo’n beetje in mijn auto."

Rob Bartol Geschreven door

Het perfecte plaatje kan voor vogelaars de eerste foto zijn van een visarend, die na een lange winter weer terugkeert naar zijn nest in de Biesbosch. "Maar een mus kan ook heel mooi zijn", vertelt Dirk gepassioneerd. "Daar zijn ook meerdere soorten van. En al die foto's, die door al die vogelaars worden gemaakt, worden vaak en veel gedeeld. Ik denk dat er momenteel rond de 2500 vogelaars foto's publiceren op onder meer Facebook." Daarnaast is er ook een website waar waarnemingen in de Biesbosch worden gemeld, ook daar is het hartstikke druk.

"Uiteraard worden foto's bekeken en soms ook bekritiseerd."

"Ik rijd via smalle polderweggetjes naar die plekken waar de beste kansen zijn om 'het perfecte plaatje' te maken," vertelt Van der Made. Een onderlinge strijd wie 'de mooiste foto' heeft gemaakt of wie de grootste camera heeft, is er volgens de vogelaar niet. "Uiteraard worden foto's bekeken en soms ook bekritiseerd, maar de samenhorigheid is gelukkig veel belangrijker dan ongenuanceerde kritiek. Je deelt een hobby en dat betekent dat je onderling ook tips uitwisselt hoe je je camera beter kunt instellen of waar iets moois te maken valt. Je wordt er alleen maar slimmer van en de onderlinge verbondenheid is groot en da's fijn."

"Het is druk, maar we zitten elkaar niet in de weg."

Hoewel het 'vogelen' een individuele hobby is, houden vogelaars elkaar ook scherp in de gaten. Staan er bij de werkschuur van Staatsbosbeheer in de Biesbosch plotseling vijf auto's van vogelaars, dan moet er wel iets aan de hand zijn. Met als gevolg dat nog meer vogelaars dan ook naar die plek trekken. "Ja, het is druk in de Biesbosch", beaamt ook Dirk. "Maar, het gebied is groot en je hebt naast de Brabantse Biesbosch ook nog een Dordtse en een Sliedrechtse Biesbosch. We zitten elkaar niet in de weg."

Een dresscode voor vogelaars is er niet. Toch lijkt er sprake van enige uniformiteit, want veel vogelaars zijn uiteraard te herkennen aan de enorme telelenzen die ze meesjouwen, maar ook aan de veel gedragen camouflagekleding. Dirk is daarin geen uitzondering, met zijn kleding lijkt hij weggelopen te zijn uit een oorlogsfilm. Zijn fotocamera is zijn 'geweer': klik.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.