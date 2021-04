Ralf Edström over zijn voetbalvriend Willy: ‘Het was een fantastisch mens’

Ralf Edström (foto: ANP). vergroot

In de jaren zeventig vormden Willy van Kuijlen en Ralf Edström een gouden koppel in de voorhoede bij PSV. Het gevreesde duo scoorde aan de lopende band. De boomlange Edström hoorde vanochtend van het overlijden van Willy van der Kuijlen. “Verdrietig nieuws. Ik bewaar mooie herinneringen aan hem.”

Niet alleen in het veld, ook buiten het veld hadden beide voetballers een klik. “We hebben veel gelachen samen. Willy was buiten het veld soms wat timide, maar hij was op het veld een fantastische voetballer en initiatiefrijk. We speelden goed voetbal en waren goede vrienden.”

Helmonds dialect

Willy sprak Helmonds en Ralf sprak Zweeds. “Zijn dialect was wel eens lastig. Toch begrepen we elkaar. Op het veld heb je maar weinig woorden nodig. Daar lieten we onze benen en onze doelpunten spreken.”

Het duo was in de vier seizoenen PSV goed voor 161 doelpunten. “Willy had een fantastisch schot, zowel links als rechts. We hadden een goed elftal met onder meer de gebroeders Van de Kerkhof, Van Beveren, Harry Lubse en Gerrie Deijkers. We wonnen de beker en kampioenschappen. Het waren mooie jaren.”

