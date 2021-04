Wachten op privacy instellingen... Deze man griste op klaarlichte dag de tas uit de handen van een 71-jarige vrouw (beeld: Bureau Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrouw (71) op klaarlichte dag beroofd, dader haarscherp op beeld

De politie zoekt de man die vorige maand in Prinsenbeek op klaarlichte dag een 71-jarige vrouw beroofde van haar tas. De dader is goed te zien op camerabeelden, die maandagavond worden getoond in Bureau Brabant.

De vrouw was op donderdag 11 maart rond halftwaalf onderweg naar huis, nadat ze had gepind op de Markt in het centrum van Prinsenbeek. Op de weg terug werd ze achtervolgd. De vrouw had dat niet in de gaten en korte tijd later griste de man de tas uit haar handen. De politie vermoedt dat de dader gezien heeft dat de vrouw aan het pinnen was en dat hij haar daarom in de gaten hield.

Volgens de politie is de dader een blanke man van dertig tot veertig jaar oud. Hij droeg een donkerbruin leren jack, een spijkerbroek en zwarte Nike-schoenen. Hij had een zwarte muts op zijn hoofd. Mensen met tips worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

