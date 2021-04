Paul Depla betreurt afgelasting 538 Oranjefeest: 'Kan niet anders'

Paul Depla (foto: Omroep Brabant). vergroot

Burgemeester Paul Depla van Breda baalt dat hij een stekker uit de 538 Oranjedag in Breda heeft moeten trekken. "Ik betreur het, maar ik kan niet anders dan geen vergunning verlenen", laat hij weten. "We zien een maatschappelijke kookpan ontstaan."

Joris van Duin Geschreven door

Zowel de politie als de GGD-GHOR adviseerde Depla vandaag het evenement niet door te laten gaan. Zo liet de GGD-GHOR weten dat de zorg het niet aan kan als er een incident zou gebeuren op of bij het evenemententerrein. En de politie maakte zich grote zorgen over de aanzuigende werking die het evenement zou hebben. Zo vreesde men een toeloop van mensen die geen kaarten hebben, maar ook tegenstanders van huidige coronabeleid.

Maatschappelijke kookpan

Depla: "Ik heb aan de politie gevraagd ook te kijken naar het maatschappelijke debat. Het antwoord van de politie was heel duidelijk: 'We zien een maatschappelijke kookpan ontstaan. Het evenement staat onder zo'n maatschappelijke druk. Het is een symbool geworden voor het huidige coronabeleid, de testsamenleving, teleurstelling van de horeca die niet open is en de boosheid van mensen die vinden dat dit evenement plaatsvindt terwijl de ziekenhuizen vollopen."

Storm van kritiek

Tienduizend mensen wisten kaarten te bemachtigen voor het zeer gewilde Fieldlab-evenement. Daarnaast was er een storm van kritiek. Zorgmedewerkers startten een petitie, de politiebond overwoog acties en de Bredase horeca was boos. Ook Depla zag die onrust en hij besloot het kabinet nogmaals te vragen of het verstandig was dit Fieldlab-evenement door te laten gaan. "Want het wordt georganiseerd in het kader van het kabinetsbeleid. Schriftelijk hebben ze laten weten dat ze er achter staan."

Coronatechnisch 'verantwoord'

Depla vroeg RIVM-voorman Jaap van Dissel om gezondheidsadvies: "We zien alle discussies en het ene OMT-lid rolde over de ander heen." Onder een aantal omstandigheden is het verantwoord, was zijn antwoord. Volgens de Duitse hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss konden er wel wat aanpassingen doorgevoerd worden. Zo gaf hij mee eventueel de tienduizend bezoekers te verdelen in een aantal bubbels met specifieke regels.

Geld terug

De afgelasting is een teleurstelling voor 10.000 bezoekers, die kaartjes wisten te bemachtigen. Zij krijgen het volledige bedrag dat ze voor tickets betaald hebben automatisch teruggestort.

