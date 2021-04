Niet eerder dit jaar zoveel coronabesmettingen in een week: 9297 in Brabant

De coronateststraat in de Brabanthallen (foto: Joris van Duin) vergroot

In Brabant werden afgelopen week 9297 coronabesmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste weekaantal in 2021, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Vorige week werden nog 8764 positief getest.

Ook in de rest van Nederland steeg het aantal meldingen. Dat nam met 5.3 procent toe tot 53.981. Van alle 493.510 mensen die zich in een week lieten testen, bleek 10,1 procent het coronavirus onder de leden te hebben. Het aantal meldingen van positieve coronatests neemt sinds januari bijna elke week toe. Alleen rondom het paasweekend was er een dip. Volgens het RIVM breidt de epidemie zich langzaam verder uit. Het aantal besmettelijke mensen op 12 april schat het instituut op ruim 162.000.

Het aantal coronameldingen neemt het meeste toe onder mensen tot 30 jaar. In de leeftijdsgroep 60 tot 80 jaar stabiliseerde het aantal positieve coronatests en bij 80-plussers blijft de daling juist doorzetten. Dit komt doordat veel mensen in deze leeftijdsgroep gevaccineerd zijn.

IC-bezetting in Brabant kruipt omhoog

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft redelijk stabiel en schommelt al zo'n drie weken rond de 400. Op de intensivecare-afdelingen kruipt het aantal mensen met corona (118) nog steeds langzaam omhoog, maar de sterkste groei lijkt hier nu uit te zijn. Sinds een paar weken hebben de ziekenhuizen de ic-capaciteit opgeschaald naar 200 plekken, terwijl er normaal gesproken 120 zijn. De overige bedden zijn zo goed als allemaal bezet door niet-coronapatiënten. Om deze ic-uitbreiding mogelijk te maken, is weer een deel van de normale zorg afgezegd.

Nu er steeds meer ouderen en kwetsbare mensen zijn gevaccineerd, liggen er relatief meer mensen uit jongere leeftijdsgroepen met het coronavirus in het ziekenhuis. Ook hebben huisartsen nu meer mogelijkheden om patiënten thuis te behandelen met middelen zoals zuurstof en ontstekingsremmers, zegt het RIVM. Eerder zouden zij geholpen worden in de ziekenhuizen. "Door deze samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen worden meer mensen thuis behandeld die voorheen in het ziekenhuis werden opgenomen", aldus het RIVM, dat benadrukt dat de druk op de zorg 'onverminderd hoog' blijft.

Het hoogste weekaantal besmettingen van 2021 komt op dezelfde dag als de persconferentie waarin hoogstwaarschijnlijk versoepelingen worden aangekondigd. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaan vermoedelijk vertellen dat terrassen vanaf 28 april tussen het middaguur en 18 uur weer opengaan. Ook wordt de avondklok teruggedraaid en kunnen mensen weer zonder afspraak terecht in winkels.

