Grote schepen 'inparkeren' is in Werkendam een eitje dankzij modern systeem

De haven van Werkendam heeft een hypermodern systeem in gebruik genomen, om bezoekende schepen in de haven een afmeerplek toe te wijzen. Het nieuwe systeem ‘Shiplogic’ voorkomt ‘parkeerproblemen’ in de haven.

Rob Bartol Geschreven door

In een gemiddelde week verblijven er 50 tot 80 schepen in de Werkendamse haven, de op één na grootste binnenhaven van Nederland. Dat aantal kan rond feestdagen kan oplopen tot maximaal 125 schepen.

“De eerste ervaringen zijn heel positief”, vertelt havenmeester Jan Smit over het systeem Shiplogic. “Bij een aanvraag van een schipper om de haven aan te doen, helpt het systeem met inplannen én krijgen we op een digitale kaart te zien waar er nog ruimte is om af te meren. Waar er wel of geen plek is, kunnen we live zien op een IPad." Bang dat het nieuw systeem 'de havenmeester' op termijn overbodig maakt, is Smit niet. "Toezicht, handhaving, dat blijft altijd mensenwerk. Ook in een haven."

Nog in de kinderschoenen

“Het systeem kent een interactieve kaart waarop live, maar ook de historie en toekomst van de situatie in de haven gemonitord kan worden", aldus de gemeente Altena in een reactie die eigenaar is van de haven. "Daarnaast wordt het havengeld automatisch berekend en geïnd."

Het systeem dat berekent waar schepen afgemeerd kunnen worden, zit nog in een beginfase. In de nabije toekomst zal het systeem de havenmeester nog meer werk uit handen nemen. “In de toekomst kunnen schippers ook zelf een plek reserveren in de haven, maar de havenmeester blijft aan zet om zo’n gekozen plek toe te wijzen”, benadrukt havenmeester Jan Smit.

De ontwikkelaar van de software: Software Foundry uit Terheijden laat in een reactie weten dat Werkendam voorop loopt met de nieuwste techniek op het gebied van havenmanagement. “En daar stopt het niet bij”, aldus directeur Manfred Suttorp. “Er komen op korte termijn meer nieuwe functies, die nog niet eerder zijn vertoond in dergelijke software.”

