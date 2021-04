Proost! De meeste bierbrouwerijen staan in Brabant

Brabant mag zich de bierprovincie van Nederland noemen. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat hier de meeste bierbrouwerijen te vinden zijn. Van de bijna duizend brouwerijen die ons land rijk is, staan er meer dan 200 op onze bourgondische bodem.

Iedereen kent natuurlijk de grote brouwerijen, zoals Bavaria en Dommelsch. Maar er zijn ook veel kleine spelers, zoals René Stenvert uit Tilburg. Vier jaar geleden begon hij de Stadsbrouwerij Tilburg, gewoon in zijn achtertuin. "Ik vond het altijd al fantastisch om te zien hoe je bier maakt. Al snel wilde ik het ook proberen. En dat is een beetje uit de hand gelopen."

Zoals veel thuisbrouwers begon René in de keuken, met een pannetje op het vuur. Maar dat vond zijn vrouw geen goed idee. Lachend vertelt hij: "Er ging nog wel eens wat mis. Suikerwater kookte over waardoor alles plakte en het hele huis rook naar bier."

René heeft wel een idee waarom er zoveel brouwerijen in Brabant zijn. "Ik denk dat dat met onze bourgondische inslag te maken heeft. Maar het grootste geheim is, dat het water heel goed is in Nederland. Dat is een belangrijk ingrediënt van bier," legt René uit. Lachend vervolgt hij: "Tilburg heeft zelfs het beste water van heel de wereld. Daarom is ons bier ook het lekkerst."