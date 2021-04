Zangeres stuurt met de hand drones aan in spectaculaire show op Koningsdag

Wachten op privacy instellingen... De viering van Koningsdag eindigt met een voorstelling met drones. Volgende Vorige vergroot 1/2 Eindhovens bedrijf maakt zich op voor show met twaalf drones tijdens Koningsdag.

Een technisch hoogstandje waarbij twaalf drones reageren op de bewegingen van zangeres Chagall, wordt de spectaculaire finale van de viering van Koningsdag in Eindhoven. Het koninklijk gezin bezoekt dit jaar op Koningsdag de High Tech Campus in Eindhoven, waar in een studio een speciale live-uitzending wordt gemaakt.

Aan het einde van het programma komt er een show van vijf minuten met drones, twee dansers en zangeres Chagall. De drones worden niet met een afstandsbediening aangestuurd, maar door de handbewegingen van de zangeres. Daarvoor moet ze een pak en handschoenen dragen waarop allemaal bolletjes zitten. Met slimme technieken reageren de drones op haar bewegingen.

"Als dit af is, hebben we duizend uur technologie in deze voorstelling gestopt."

Het is een technisch hoogstandje waar Mark Hoevenaars van het bedrijf Sioux Technologies in Eindhoven trots op is. "Chagall beweegt met haar hand en daarmee stuurt ze de drones. Niemand kan op dit moment met zulke fijne bewegingen de drones aansturen. Een paar mensen op de wereld kunnen met een pak drones aansturen, maar dat zijn allemaal vrij grove bewegingen."

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de show op tijd klaar te hebben voor Koningsdag. Er moest technisch heel wat geregeld worden. "Ik kreeg een uitnodiging van de gemeente Eindhoven voor een Teams-meeting. Toen ik dat scherm opende, zag ik zes mensen. Ze vroegen of wij negen weken later deze voorstelling wilden doen. Het liep mij dun door de broek. We moesten kijken of we het technologisch wel kunnen. We hebben 'ja' gezegd. Als dit af is, hebben we duizend uur technologie in deze voorstelling gestopt."

"Ik denk dat mensen hier echt door geraakt worden."

Eindhoven staat bekend als technologieregio. Volgens Hoevenaars maakt de dronesshow duidelijk waar deze regio toe in staat is. "Normaal gesproken gebruiken we deze technieken in de high-techindustrie. Om complexe machines of medische apparaten aan te sturen. Dat gaat ook over heel precieze bewegingen. Nu wordt zichtbaar wat wij in Brainport allemaal kunnen met onze technologie want dezelfde technologie die hiervoor gebruikt wordt, zit ook in die complexe machines. Dit laat zien wat techniek kan doen voor mensen. Voor ons is dit geweldig.”

Na Koningsdag gaat de voorstelling het theater in. "We denken dat mensen dit met eigen ogen willen zien. Het samenspel tussen de dansers, zangeres en drones is fenomenaal. Ik denk dat mensen hier echt door geraakt worden. Vaak wordt gezegd dat technologie koud is, maar deze technologie maakt juist de menselijke emotie extra zichtbaar. Dat kan doordat de zang, dans en de bewegingen van de drones als een geheel gaan functioneren. We gaan het verhaal vertellen hoe technologie de mens helpt."

Aan de dronesshow is duizend uur gewerkt. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.