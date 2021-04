Gouden tijden voor ASML door wereldwijde chiptekorten

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven denkt dat de omzet dit jaar sterk zal toenemen, geholpen door de grote vraag naar zijn systemen nu er wereldwijd chiptekorten zijn. De onderneming rekent op een omzetgroei met wel 30 procent in vergelijking met vorig jaar.

ANP Geschreven door

ASML spreekt van een sterke vraag naar chips vanuit alle markten, bijvoorbeeld voor 5G-netwerkapparatuur en kunstmatige intelligentie (AI). De orderontvangst bedroeg in de afgelopen periode ruim 4,7 miljard euro, tegen ruim 4,2 miljard euro in het voorgaande kwartaal. De opbrengsten stegen naar bijna 4,4 miljard euro, van minder dan 4,3 miljard euro in het vierde kwartaal. De nettowinst bleef vrijwel gelijk op iets meer dan 1,3 miljard euro.

De orderontvangst bedroeg in de afgelopen periode ruim 4,7 miljard euro, tegen meer dan 4,2 miljard euro in het voorgaande kwartaal. De opbrengsten stegen naar bijna 4,4 miljard euro, van minder dan 4,3 miljard euro in het vierde kwartaal. De nettowinst bleef vrijwel gelijk op iets meer dan 1,3 miljard euro.

Chiptekorten bij autofabrieken

Inmiddels zijn er chiptekorten waar vooral de wereldwijde auto-industrie last van heeft, met tijdelijke sluiting van autofabrieken van bijvoorbeeld Volkswagen, Toyota Motor en Daimler. Om die tekorten aan te pakken en in de vraag te kunnen voorzien hebben grote chipconcerns zoals het Taiwanese TSMC, het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics en het Amerikaanse Intel enorme investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit aangekondigd. Daarmee zijn vele tientallen miljarden dollars gemoeid.

In het afgelopen kwartaal kreeg ASML voor 2,3 miljard euro aan bestellingen voor zijn hypermoderne EUV-machines. Met die zeer gespecialiseerde machines kunnen veel kleinere en krachtigere halfgeleiders worden gemaakt. De apparaten kosten meer dan 100 miljoen euro per stuk en zijn zo groot als een bus.

Zo werd in februari nog bekend dat het Zuid-Koreaanse chipbedrijf SK Hynix de komende vijf jaar voor zo'n 3,6 miljard euro aan EUV-machines gaat kopen bij ASML. Die gaat SK Hynix gebruiken om nog snellere en energiezuinigere geheugenchips te fabriceren. ASML mag overigens geen EUV-machines naar China exporteren omdat nog altijd wordt gewacht op een Nederlandse exportvergunning. Dat komt omdat de Amerikanen liever niet hebben dat die hoogwaardige en gevoelige technologie in China belandt vanwege de handelsspanningen tussen de twee grootmachten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.