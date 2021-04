NK Tegelwippen: zoveel mogelijk stoeptegels inruilen voor groen

In plaats van de tegels moeten vrolijke bloemen en planten komen. vergroot

In Woensdrecht zien ze het NK Tegelwippen wel zitten. Maar wie een rij zwoegende kandidaten en grote cup aan de eindstreep verwacht, komt er bedrogen uit. Het initiatief is in feite een duurzaam project: inwoners mogen tegels uit hun tuin inwisselen voor tegoedbonnen, die ze dan weer kunnen gebruiken voor plantjes. Andere Brabantse gemeenten die meedoen aan het ludieke kampioenschap zijn Breda, Roosendaal, Oosterhout, Tilburg, Den Bosch en Oss.

Sven de Laet Geschreven door

Het vergroenen van de gemeente Woensdrecht is al langer een punt van aandacht. VVD-raadslid Robbert-Jan Willeboordse verwoordde het deze week nog mooi en schrijnend tegelijk: "We zien steen tot zover het oog reikt." Om bewoners aan te moedigen, moet er nu een fonds komen waaruit Woensdrechtenaren geld kunnen ontvangen om hun tuin groener te maken.

Voor geslaagde voorbeelden van zo'n subsidieplan hoeft Woensdrecht niet ver te kijken. In Breda wordt al een aantal weken hartstochtelijk 'getegelwipt'. Die gemeente sloot zich kort na de officiële start van het NK op 30 maart al aan. Inmiddels staat de tussenstand daar op een kleine vierduizend gewipte tegels.

Heel Brabant wipt

In totaal moesten in heel Nederland al ruim 75.000 stenen het veld ruimen. Het project loopt tot en met eind september. Volgende week mogen de raadsleden van Woensdrecht bepalen of ook hun gemeente zich in de strijd gaat mengen.

