Nachtvorst op komst: 'Door de noordenwind voelt het ook overdag kouder'

Wie dacht eindelijk van de kou af te zijn, komt bedrogen uit. Vanaf woensdagnacht komen er in Brabant weer een paar koude nachten aan met temperaturen rond het vriespunt. "April doet wat hij wil, gaat nu wel op", zegt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza.

Het is woensdagmiddag nog vrij zonnig, maar daar komt snel verandering in. "Er komen wolken aan waar koude lucht achter zit. Vannacht lossen die wolken op. Dan komt die kou vrij en krijgen we dus een flink koude nacht. De temperatuur kan richting het vriespunt gaan", vertelt Saris.

De dagen daarna volgt hetzelfde riedeltje: een heldere en zonnige ochtend, in de loop van de middag komen stapelwolken met daarachter koude lucht en 's nachts verdwijnen de wolken en wordt het koud. "Zeker tot en met het weekend gaan de temperaturen richting het vriespunt. In een écht koude nacht wordt het misschien wel 2 graden onder nul."

Wind is gedraaid

Dat komt doordat de wind niet meer uit het zuiden komt, zoals afgelopen dagen het geval was. "De wind is naar het noorden gedraaid. Daar zit een behoorlijk koude lucht achter. De lucht vanaf de noordpool is nou eenmaal kouder dan vanaf Spanje."