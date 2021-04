Ilse rijdt flirtende singles rond op zoek naar een leuke date

Wachten op privacy instellingen... Stijn is op zoek naar een date met de 'Follow the love'-auto. Volgende Vorige vergroot 1/2 Ilse rijdt vrijgezel Stijn door Breda op zoek naar een leuk date.

De liefde van je leven ontmoeten, valt in coronatijd niet mee. Natuurlijk is er online dating, maar spontaan een leuke date fiksen in de sportschool of de kroeg gaat niet. Ilse Jespers van Matchmaker Brabant rijdt daarom singles rond in Breda op zoek naar een leuke date. Vrijgezel Stijn was woensdag proefkonijn.

De zwarte auto met de rode hartjes valt goed op in het verkeer. Het is de 'Follow for love-auto' van Ilse Jespers met op de achterbank vrijgezel Stijn. Ilse gaat hem vandaag aan de Bredase vrouwen showen met als einddoel een leuke date voor de 27-jarige single. Stijn heeft daarbij wel een actieve rol, want hij moet de meisjes aanspreken.

"De single in de auto heeft twee bordjes bij zich", zo legt Ilse uit. "Daar staat op 'Ben je single?' en 'Ben ik je type?'. Als hij of zij op die vragen twee keer een positief antwoord krijgt, dan geven we de vrijgezel op straat een visitekaartje. Die kan dan via onze website contact maken voor de date."

"Mensen die positief reageren op deze manier van flirten, passen bij degene op de achterbank."

"Door corona kom je natuurlijk weinig nieuwe mensen tegen", vervolgt de koppelaarster uit Breda. "En ja, hoe flirt je dan? Deze autorit maakt het makkelijker en het is ook veilig. De mensen die positief reageren op deze manier van flirten, passen eigenlijk al bij degene die achter in de auto zit. Het gaat dan ook super, want we krijgen veel leuke reacties. Van de singles en van de mensen op straat."

Stijn is niet verlegen en gaat op de achterbank meteen enthousiast met de bordjes aan de gang. En hij heeft er oog voor. In het begin tast hij een keer mis omdat de vrouw in kwestie geen vrijgezel is, maar daarna schiet hij al snel een aantal keer raak. Drie dames pakken het visitekaartje aan dat chauffeuse Ilse hen coronaproof overhandigt.

"Ik denk dat die blonde meid serieus een kijkje gaat nemen."

"Het is eens iets anders dan Tinder, Innercircle of Happen", zegt Stijn. "Ik was op die social media wel een beetje uitgespeeld. Dit is leuk, gezellig en ook een beetje spannend. Je moet toch uit je comfortzone komen. Het is gewoon even iets anders dan normaal."

Een ritje van een uur met de 'Follow for love-auto' kost eenmalig honderd euro. De rondrit wordt gefilmd en die video komt ook nog eens bij het profiel van de single op de website te staan. Voor Stijn verloopt de autorit succesvol. "Ik denk dat die blonde meid serieus een kijkje gaat nemen", zo evalueert hij de trip. "Het was een mooie meid ook!"

