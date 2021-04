Fontys werkt aan coronatest zonder neusswab: 'Veel relaxter dan bij de GGD'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Fontys creëert eigen coronatest zonder neusswab

Fontys Hogescholen werkt aan een makkelijkere manier om te onderzoeken of iemand besmet is met het coronavirus. "In kleine bubbels is het systeem al uitgeprobeerd. Mensen worden er vooral blij van dat de keel-neusswab niet meer nodig is", zegt directeur Maarten van Andel trots.

Martijn de Graaf

Het kabinet kwam in de persconferentie van dinsdag met goed nieuws. Het hoger onderwijs gaat deels weer open. Ze gaan werken met sneltesten, maar die zijn bij de Fontys Hogescholen misschien niet nodig.

"We testen hier een unieke testmethode voor onszelf en de wereld."

Al een jaar doet Fontys samen met de TU/e en het Summa College onderzoek. Het afgelopen jaar is er druk gewerkt aan de methode. In kleine bubbels wordt er een app getest en gekeken of er met een speciale manier van testen al meer mogelijk is.

"We testen hier een unieke testmethode voor onszelf en de wereld. We combineren de betrouwbaarheid van de GGD-testen met de de snelheid van de sneltesten."

"Het is heel fijn dat je regelmatig getest wordt."

Groot voordeel van deze manier van testen is het feit dat er geen staafje in je keel en neus hoeft. De moet alleen wat speeksel inleveren en dat is genoeg. Britt Meeuwissen deed mee aan de pilot: "Ja, deze manier van testen is veel relaxter dan bij de GGD, die keel-neusswab is geen pretje." Ze krijgt bijval van Mara van Heertum: "Het is heel fijn dat je regelmatig getest wordt, dan weet je zeker dat je geen corona hebt."

De eerste bubbel bestond uit slechts dertig mensen. De komende periode wordt die steeds groter. In september is de hoop dat de hele hogeschool via dit systeem getest kan worden.

