Hooikoortspatiënten geplaagd door berkenpollen, praat mee op Clubhouse

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Heb je hooikoorts en kom je deze week zakdoeken te kort? Grote kans dat dat komt doordat de berk in bloei staat. Nu de temperaturen langzaam stijgen, groeit ook de overlast voor hooikoortspatiënten. Deskundigen geven donderdagavond via de app Clubhouse tekst en uitleg.

De overlast van pollen voor hooikoortspatiënten kwam dit jaar langzaam op gang, omdat het lang fris bleef. In februari was er al wel een hooikoortspiek toen de els in de bloei stond. Nu is de berk dus de boosdoener. “Het is op dit moment droog en zonnig, dus dan zijn er veel berkenpollen in de lucht. De berken zijn over twee weken uitgebloeid, maar dan beginnen de graspollen te vervelen”, vertelt Arno Vlooswijk van Pollennieuws.nl.

Met al die niesbuien, loopneuzen en prikkelende ogen hebben hooikoortspatiënten het normaal al niet makkelijk en dan komt het coronavirus daar nog een keer bij. De symptomen lijken volgens deskundigen op elkaar, maar er is één groot verschil: hooikoortspatiënten hebben meestal geen last van koorts of reukverlies. “Het zorgt wel voor verwarring, want mensen worden erop aangekeken”, zegt Vlooswijk.

Clubhouse-sessie over hooikoorts

Hooikoortsdeskundige Arnold van Vliet van Wageningen University en Arno Vlooswijk van Pollennieuws.nl geven donderdagavond vanaf 19.00 uur uitleg over hooikoorts in een sessie op Clubhouse van Omroep Brabant, die wordt geleid door Koen Wijn, presentator van het radioprogramma WAKKER! Aanhaken kan via deze link, de Clubhouse-app is alleen beschikbaar voor iOS-gebruikers (iPhone en iPad).

