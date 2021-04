Lekkerste Brabantse worstenbroodje maakt doorstart met feesteditie in 2022

Wachten op privacy instellingen... Verkiezing van het lekkerste Brabantse worstenbroodje maakt een doorstart. Volgende Vorige vergroot 1/2 Verkiezing van het lekkerste Brabantse worstenbroodje maakt een doorstart

Liefhebbers van het lekkerste Brabantse worstenbroodje kunnen opgelucht adem halen. De culinaire wedstrijd in Brabant komt volgend jaar terug. “In 2019 hadden we een laatste verkiezing én een laatste winnaar”, vertelt bestuurslid Ton Poppelaars. “Vervolgens maakte corona een eind aan deze mooie traditie. Tot nu, want we gaan groots inzetten op de verkiezing van het lekkerste Brabantse worstenbroodje die in 2022 voor de 25e keer wordt gehouden”

Rob Bartol Geschreven door

Vol energie en vol enthousiasme maken ze zich bij de organisatie van het lekkerste Brabantse worstenbroodje op voor een nieuwe wedstrijdreeks. Een enthousiasme dat door heel veel bakkers wordt gedeeld.

De laatste winnaar dateert uit 2019: bakker Lars van Dongen uit Wagenberg. In 2020 werd de wedstrijd afgebroken door corona. Volgend jaar begint de verkiezing weer met een schone lei.

Lars van Dongen was ook in 2020 een van de finalisten en wil de wedstrijd liever daar oppakken. Hij wil pas weer meedoen na een 'stevig gesprek' met de organisatie. Bestuurslid Ton Poppelaars houdt vast aan een een nieuwe start: "Als we verder zouden gaan vanaf het moment dat corona alles stillegde, dan sluit je nieuwe deelnemers uit."

De winnaar van 2018, bakker Christiaan van de Vegt, steunt het besluit van de organisatie om met een schone lei te beginnen. “Ik ben niet de man van de kritiek. Nieuwe ronde nieuwe kansen. Er is door corona zoveel gebeurd. Ik heb er begrip voor.” Poppelaars voegt daaraan toe dat alle finalisten uit 2020, een certificaat hebben ontvangen dat hun product 'finalewaardig' was.

Jorrit Foolen uit Sint Oedenrode, die in 2017 het lekkerste broodje bakte en daarna een plekje kreeg in de jury, overweegt om uit de jury te stappen en als bakker weer mee te doen aan ‘de’ wedstrijd.

“Het lijkt me heel leuk om aan de jubileumeditie mee te doen, daar heb ik wel zin in. Daarnaast speelt de economische factor natuurlijk ook mee. Als je wint dan stijgt de omzet soms met 50 procent en dan gaat het niet om kleine bedragen."

