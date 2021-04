Seksuele intimidatie, discriminatie en drugsgebruik op Design Academy

Studenten van de Design Academy zeggen dat ze in het verleden seksueel zijn geïntimideerd, gediscrimineerd en bedreigd. Volgens hen is de cultuur op school gebaseerd op angst en macht. Sommige docenten zijn volgens onderzoekers niet bekwaam om les te geven. Dat concludeert bureau Bezemer & Schubad na een onderzoek.

Studenten hebben ook te maken gehad met seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag en bedreigingen. Mannelijke docenten zouden zich neerbuigend gedragen tegenover vrouwelijke studenten. Ook is er volgens de studenten sprake van vriendjespolitiek.

Verder is er volgens het onderzoek sprake geweest van discriminatie. De docenten op de Design Academy zijn voornamelijk wit en Nederlands en sommigen vinden dat de internationale studenten zich moeten 'aanpassen aan de heersende cultuur'. Ze zouden hen ook openlijk beledigen.

Het onderzoek werd ingesteld nadat de Design Academy in opspraak kwam door berichten op sociale media over ongewenst gedrag van docenten. Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een algehele onveilige cultuur, maar dat er wel een sfeer heerst waardoor dit mogelijk werd.