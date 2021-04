De beste steden om je portemonnee te verliezen (en weer terug te krijgen)

Archieffoto. vergroot

Website Beslist.nl heeft onderzocht in welke steden de meeste gevonden portemonnees bij de politie worden gemeld en wat blijkt? Eindhoven is niet alleen de gekste, maar ook de eerlijkste van Brabant.

In het onderzoek werden de resultaten gemeten over een periode van tien weken tussen oktober 2020 en januari 2021.

Op de landelijke eerlijkheidsindex van de grote steden staat Eindhoven op de zesde plaats: 19 gevonden portemonnees per 100.000 inwoners. Als je van plan bent om je portemonnee te verliezen, doe dat dan dus liefst op het Stratumseind of het 18 Septemberplein.

Het landelijk gemiddelde is 8 gevonden portemonnees per 100.000 inwoners. Ook Tilburg scoorde hoger, maar een exact aantal is niet bekendgemaakt.

Verlies je je portemonnee in Breda of Den Bosch dan kom je het wel schudden. In de meetperiode werden in beide steden slechts 11 gevonden portemonnees gemeld bij de gemeente. Daarmee halen ze de 8 per 100.000 inwoners niet.

Bijna 1200 portemonnees die vorig jaar in Nederland werden gevonden, zijn nog niet opgeëist door hun eigenaar. In Eindhoven zijn 25 portemonnees nog. In Den Bosch liggen er nog 16.

