Een zwaluw maakt nog geen zomer voor Van Gerwen: wisselvalligheid blijft

Michael van Gerwen heeft zoals verwacht de eerste schifting in de Premier League overleefd. De darter uit Vlijmen staat derde in de competitie, al zijn de verschillen klein. Van Gerwen toonde afgelopen week één avond zijn absolute topvorm, maar de wisselvalligheid voert nog altijd de boventoon.

Tijdens de partij met de Portugees José de Sousa zagen de fans weer de échte Michael van Gerwen. Gedurende de partij stond Van Gerwen grotendeels ruim boven de 110 gemiddeld te gooien. Iets wat ‘Mighty Mike’ de laatste maanden niet meer heeft gegooid. Uiteindelijk versloeg hij De Sousa met 7-4 en daar was 'Mighty Mike' heel blij mee.

“Dit geeft veel vertrouwen voor het vervolg van de Premier League, vanaf hier kan ik voortbouwen”, sprak Van Gerwen na dat duel bij RTL 7. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Maandag kwam Van Gerwen tegen Glenn Durrant (7-3 winst voor Van Gerwen) niet verder dan 87 gemiddeld. Het betekende zijn slechtste gemiddelde ooit tijdens een Premier League-avond. Afgelopen donderdag verloor Van Gerwen vrij kansloos van Johnny Clayton, een dag na zijn wereldpartij tegen De Sousa.

Niet goed genoeg

De darter uit Vlijmen baalde zelf het meest na zijn verloren partij van donderdag. "Ik wilde deze week zes of zeven punten halen en uiteindelijk moet ik het doen met maar vijf puntjes. Dat is te weinig. Maar dat kan ik alleen mezelf kwalijk nemen. Het was een aantal keren niet goed genoeg", aldus Van Gerwen.

Ondanks de wisselvallige prestaties -Van Gerwen won tot nu toe niet één keer drie partijen op rij- zag hij er getergd en strijdbaar uit. De Brabander is gebrand om iedereen te laten zien wat hij kan, dat hij er nog steeds is en nog altijd de beste kan zijn.

Kwetsbaar

En op een goede dag is Van Gerwen nog altijd ontzettend goed, maar op een mindere dag, kan 'Mighty Mike' gewoon te weinig brengen en is hij kwetsbaar. De ene keer sprokkelen naar triples en dubbels en niet veel later alles en iedereen doen verbazen met een ongekend hoog gemiddelde en finishpercentage: het is de periode waar Van Gerwen middenin zit.

Dominantie is weg

Dat Van Gerwen een partij 'eventjes' wint, is al langer geen vanzelfsprekendheid meer. De huidige nummer drie van de PDC Order of Merit komt natuurlijk van ver, na een moeilijk afgelopen jaar. Ook de concurrentie heeft niet stilgezeten, het algemene niveau is omhoog gegaan en de topdarters van nu zijn veel meer aan elkaar gewaagd dan een aantal jaar geleden. Tegenstanders zijn niet langer bang voor 'de groene sloopkogel uit Vlijmen' en voelen dat er wat te halen valt. Een dominantie zoals Van Gerwen die de afgelopen jaren heeft getoond, is niet realistisch meer.

Van Gerwen staat er nu dus nog prima voor, maar de prijzen worden pas eind mei verdeeld. De Premier League gaat begin mei weer verder. Dan moet Van Gerwen zeven avonden top presteren, om uiteindelijk bij de beste vier te kunnen eindigen. Dan kan Van Gerwen, tijdens de finaledag op 28 mei, een poging gaan doen om zijn zesde Premier League-titel te gaan veroveren.

